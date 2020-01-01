صفقة القاطرة.. هداف إفريقي معروض على الأهلي

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:01 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
دخل مهاجم منتخب ناميبيا لكرة القدم، ضمن ترشيحات إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل النادي الأهلي على ترشيحات من جانب بعض الوكلاء، لعرض الناميبي بيتر شوليلي مهاجم فريق هاي لاند بارك الجنوب أفريقي، على خدمات الجهاز الفني لحسم أمر التعاقد معه.

ويلعب شوليلي ضمن المنتخب الناميبي بشكل دائم وتواجد مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت مؤخرًا في القاهرة، فضلًا عن احتلاله المركز الثاني في هدافي الدوري الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن ينتظر النادي الأهلي، عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلى القاهرة الإثنين المقبل، لعرض الأمر عليه وحسم موقفه.

ويبحث النادي الأهلي، عن صفقة إفريقية قوية لتدعيم خط هجوم الفريق، بداية من الموسم الجديد للمنافسة على الألقاب المحلية والإفريقية.

ويجد المارد الأحمر، صعوبة في إنهاء التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، بسبب طلبات ناديه المادية والذي يرغب في جني 3 ملايين دولار للموافقة على رحيله.

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