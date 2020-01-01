ليبيا تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد.

 

وأعلن المركز الليبي، ارتفاع حصيلة الإصابات بعدوى الفيروس التاجي في البلاد إلى 874 حالة، فيما تعافت 223 حالة، وتوفى 25 شخصا بالوباء.

 

ووفقًا لبيانات المركز الليبي، أن الإصابات الجديدة سُجل أكبرها في مدن سبها في الجنوب الغربي، تليها مدينة مصراتة إلى الشرق من العاصمة، ثم طرابلس.

 

وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إلى أن الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي المستجد، تشمل 15 حالة أصلية، و27 لمخالطين، و8 لعائدين من الخارج.

 

وكان المركز الليبي، دعا المواطنين إلى "ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية".

 

كما نصح المركز المختص المقيمين في المناطق التي تكثر فيها حالات الإصابة بعدم المغادرة إلى أن "تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي".

 

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