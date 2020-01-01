5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:27 ص
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
لا يزال مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر محمد طاهر، نجم نادي المقاولون العرب، خلال الميركاتو الصيفي.

ويواصل الاهلي مفاوضاته مع إدارة المقاولون العرب من أجل إتمام الصفقة ولكن تكمن المشكلة في دفع المارد الاحمر خمسة ملايين جنيه إضافية للمقاولون للموافقة على رحيل اللاعب.

ويقل المبلغ المعروض من الأهلي عن المبلغ المطلوب من قبل إدارة المقاولون العرب بقيمة 5 ملايين جنيهاً.

وسيقوم أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، بعقد جلسة مع محمد عادل، المشرف العام على جهاز الكرة بنادي المقاولون العرب، للإتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

كما أكدت التقارير، أن والد اللاعب قد يحضر الجلسة، في ظل رغبته في ذهاب طاهر للقلعة الحمراء.

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