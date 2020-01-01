"الفجر" ترصد إنهاء إجراءات وصول السائحين بمطار الغردقة الدولي (صور)

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:26 ص
السائحون
السائحون
محمد طه
بدأت سلطات مطار الغردقة الدولي، إنهاء إجراءات وصول ثاني رحلة تصل إلى المطار، بعد استئناف حركة الطيران التي توقفت منذ 3 أشهر، بسبب جائحة كورونا.

ورصدت عدسة بوابة الفجر، إنهاء الإجراءات الاحترازية بصالات الوصول بمطار الغردقة الدولي.

وكانت هبطت منذ قليل طائرة قادمة من سويسرا بمطار الغردقة الدولي، على متنها 151 سائحا، كثاني فوج سياحي يصل المدينة منذ إغلاق المطارات وانتشار جائحة كورونا، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية بفتح المطارات بالمدن السياحية؛ لاستقبال السياحة الخارجية.

واستعدت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع غرفة المنشآت وشركات السياحة، وإدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي؛ لاستئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية، وذلك بخطة إجراءات احترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال خطة التأمين الطبية لفحص القادمين من الخارج، على متن الرحلات الجوية.

ونفذت سلطة الطيران المدني بمطار الغردقة مجموعة الإجراءات الوقائية علي رأسها وضع علامات إجبارية تلزم الركاب والمسافرين بالتباعد الاجتماعي والزامهم بارتداء الكمامات ووضع كاميرات حرارية للكشف علي درجة الحرارة، إلي جانب وضع مواد تعقيم في جميع أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، أن الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة شملت تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات، والتزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي.

خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
"الفجر" ترصد إنهاء إجراءات وصول السائحين بمطار الغردقة الدولي (صور)
"الفجر" ترصد إنهاء إجراءات وصول السائحين بمطار الغردقة الدولي (صور)
"الفجر" ترصد إنهاء إجراءات وصول السائحين بمطار الغردقة الدولي (صور)
"الفجر" ترصد إنهاء إجراءات وصول السائحين بمطار الغردقة الدولي (صور)

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