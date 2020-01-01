"الفجر" ترصد إنهاء إجراءات وصول السائحين بمطار الغردقة الدولي (صور)

بدأت سلطات مطار الغردقة الدولي، إنهاء إجراءات وصول ثاني رحلة تصل إلى المطار، بعد استئناف حركة الطيران التي توقفت منذ 3 أشهر، بسبب جائحة كورونا.





ورصدت عدسة بوابة الفجر، إنهاء الإجراءات الاحترازية بصالات الوصول بمطار الغردقة الدولي.





وكانت هبطت منذ قليل طائرة قادمة من سويسرا بمطار الغردقة الدولي، على متنها 151 سائحا، كثاني فوج سياحي يصل المدينة منذ إغلاق المطارات وانتشار جائحة كورونا، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية بفتح المطارات بالمدن السياحية؛ لاستقبال السياحة الخارجية.





واستعدت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع غرفة المنشآت وشركات السياحة، وإدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي؛ لاستئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية، وذلك بخطة إجراءات احترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال خطة التأمين الطبية لفحص القادمين من الخارج، على متن الرحلات الجوية.





ونفذت سلطة الطيران المدني بمطار الغردقة مجموعة الإجراءات الوقائية علي رأسها وضع علامات إجبارية تلزم الركاب والمسافرين بالتباعد الاجتماعي والزامهم بارتداء الكمامات ووضع كاميرات حرارية للكشف علي درجة الحرارة، إلي جانب وضع مواد تعقيم في جميع أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.





وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، أن الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة شملت تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات، والتزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي.



