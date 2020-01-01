التحالف العربي يعترض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين

أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، أنه تم اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.

وقال التحالف العربي، في تصريحات صحفية، نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، إن ميليشيات الحوثي تتعمد إقامة ورش الصواريخ في مناطق سكنية، مضيفًا أن الحوثيين لم يلتزموا بالهدنة.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي في اليمن عن بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لجماعة أنصار الله الحوثية، مشيرًا إلى أن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد.

وتواصل المليشيا الحوثية، انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار، واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وتمثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

وأعلن التحالف العربي، في التاسع من أبريل الماضي عن وقف لإطلاق النار، إلى أن المالكي أكد أنه "لم يكن هناك أي استجابة من قبل المليشيا الحوثية"، مشيرا إلى أن مجموع الانتهاكات الحوثية بلغ أكثر من 4455 خرقا، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وكذلك الصواريخ الباليستية.