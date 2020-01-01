التحالف العربي يعترض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:43 ص
قوات التحالف العربي
قوات التحالف العربي
وكالات

أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، أنه تم اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.

 

وقال التحالف العربي، في تصريحات صحفية، نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، إن ميليشيات الحوثي تتعمد إقامة ورش الصواريخ في مناطق سكنية، مضيفًا أن الحوثيين لم يلتزموا بالهدنة.

 

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي في اليمن عن بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لجماعة أنصار الله الحوثية، مشيرًا إلى أن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد.

 

وتواصل المليشيا الحوثية، انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار، واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

 

وتمثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

 

وأعلن التحالف العربي، في التاسع من أبريل الماضي عن وقف لإطلاق النار، إلى أن المالكي أكد أنه "لم يكن هناك أي استجابة من قبل المليشيا الحوثية"، مشيرا إلى أن مجموع الانتهاكات الحوثية بلغ أكثر من 4455 خرقا، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وكذلك الصواريخ الباليستية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قوات التحالف العربي ايران اليمن اعتراض شحنات أسحلة أسلحة ايرانية

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي

منذ 35 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 19 ساعة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 19 ساعة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ 41 دقيقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريفيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

التحالف يردع المليشيات الإرهابية ويستهدف مخازن صواريخ الحوثيين الإيرانية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة "مسيّرة" حوثية باتجاه جازان

"التحالف" يعلن إسقاط طائرة حوثية باتجاه جازان

المالكي: الحوثيين أطلقوا صاروخين من صنعاء سقطا على عمران وصعدة

التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة حوثية باتجاه مدينة نجران

التحالف العربي يسقط طائرات حوثية مسيرة باتجاه خميس مشيط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 ص

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

10:24 ص

مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي

10:30 ص

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن