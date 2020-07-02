محمد فؤاد لـ سامي العدل: "معرفناش قيمة وجودك غير لما مشيت"

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


استعاد الفنان محمد فؤاد ذكرياته مع الفنان الراحل سامي العدل بمناسبة اقتراب ذكرى وفاته، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد فؤاد، صورة للفنان الراحل سامي العدل، وعلق: عليها قائلاً :"أستاذي وأخويا الغالي سامي العدل،بجد وحشتني ومعرفناش قيمة وجودك وونسك لينا جميعا غير لما مشيت".

وأضاف محمد فؤاد قائلاً:"عرفتك طول عمري أخ وأستاذ وصاحب وعاشق لكل من حولك، تحب كل الناس بنفس القدر،لم أسمعك يوما تغتاب أحد بسوء،كنت فقط تحكي على مواقف الود والذكريات الجميلة والمضحكة التي تحمل كل السعادة والألفة،وكإنك إبن وأخ لكل إنسان وانسانة في مصر والوطن العربي".

وتابع محمد فؤاد قائلاً:" كم كنت ودود يا سماسم،ومصري جدع حتي النخاع،كنت نموذج في الجدعنة لآخر يوم في حياتك،اكتشفتني ممثلاً وقدمتني للسينما بشكل لم أحلم به،جزاك الله كل خير".

واستكمل قائلاً :" لم يفوتك فيلم من أفلامي إلا وكنت تأتي مصطحبًا إبنك وابننا جميعا (أحمد) وحاملًا بوكيه ورد لتقدمه لي وللمشاركين معي في بداية التصوير، لتشد من أزرنا رغم أن هذه الأفلام لم تكن من إنتاجك، ورغم إننا لم نفعل معك شيء نستحق عليه ذلك الكرم".

وأختتم محمد فؤاد قائلاً :" أدعو الله عز وجل أن يجازيك عن كل فعل كريم مايفرح قلبك الآن، وحشتني يا سامي يا جميل المشاعر والإنسانية ياخويا يا غالي، وسامحني وغلاوة (أحمد ) إن كنت قصرت معاك في يوم،في جنة النعيم يا حبيبي، تلميذك محمد فؤاد ".

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