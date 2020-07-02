ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:09 ص
ترامب
ترامب
وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن فوز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في انتخابات نوفمبر، سيؤدي إلى انهيار سوق الأوراق المالية. 

 

ورد ترامب، في حوار تلفزيوني مع قناة تلفزيون "فوكس بيزنس"، على طلب، بالتعليق على اقتراح الديمقراطي بايدن برفع معدلات الضرائب على الأثرياء والشركات، على خلفية مستوى البطالة المرتفع في البلاد، قائلًا: "إذا جرى ذلك، فسوف تنهار الأسواق".

 

وقد أعرب الرئيس الأمريكي، عن تفاؤله بأن مؤشرات الأسواق "يمكن أن تصل إلى مستويات مرتفعة قياسية في بداية العام المقبل أو حتى قبل ذلك"، إذا بقي الحال على ما هو عليه.

 

وكان الرئيس الجمهوري، اتهم منافسه الديمقراطي الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالرغبة في "رفع جميع الضرائب من أجل زيادة النفقات على الهراء وما لا يعمل".

 

ووصف الرئيس الأمريكي، الوضع في البورصة بعد فوز مفترض لممثل الحزب الديمقراطي، بالصداع الناجم عن التعاطي المفرط للكحول، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن مقترحات بايدن ستُدعم من قبل  الأمريكيين، مضيفا أن "الديمقراطيين يريدون رفع بعض الضرائب، وفي النهاية جميع الضرائب. هذا سيقتل السوق المالية، ويدمر كل ما نقوم به، بما في ذلك فرص العمل الجديدة".

 

وحذر ترامب، من أن "البورصة إذا تم انتخاب بايدن، ستصاب بحالة شديدة من الصداع الذي يلي السكر، وستنهار لا محالة".

 

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