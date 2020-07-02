فايلر يطالب الأهلي بحسم صفقة رمضان صبحي

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:59 ص
فايلر
فايلر
محمد جمال
يسعي رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب فايلر فى الإبقاء على رمضان صبحي جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وشرائه أو تجديد إعارته من فريقه هيدرسفيلد تاون الانجليزي والذي من المفترض أن يعود إليه بنهاية الموسم الجاري.

وطالب فايلر الذي جدد تعاقده مع النادى الأهلى لمدة موسم أخر الإبقاء على رمضان صبحي وحسم ملف اللاعب خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد لمباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بجانب إستئناف بطولة الدوري المصري .

وكان فايلر قد طالب بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

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