موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره خيتافي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام خيتافي، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

يسعى ريال مدريد لتحقيق الثلاث نقاط من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإسباني، بفارق مريح عن برشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد أمام خيتافي
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد خيتافي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة.

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