جينفر أنستون تدعم حملة التوعية بضرورة ارتداء الكمامات الواقية

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

شاركت النجمة جينفر أنستون في حملة للتوعية بضرورة ارتداء الأفراد للكمامات الواقية من كورونا، بعد انتشار ظاهرة الخروج بدونها بين الامريكيين.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإنه خلال الاسبوع المنقضي، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا كبير في عدد الحالات المصابة بكورونا، أدى لعودة غلق مدينة لوس أنجلوس بأكملها.

وسبق جينفر في هذه الحملة النجم توم هانكس الذي طالب متابعيه عبر منصات التواصل بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم الشخصية.

أخبار تهمك

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 18 ساعة

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريفيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 14 ساعة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

منذ حوالي 7 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 ص

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن