جينفر أنستون تدعم حملة التوعية بضرورة ارتداء الكمامات الواقية



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإنه خلال الاسبوع المنقضي، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا كبير في عدد الحالات المصابة بكورونا، أدى لعودة غلق مدينة لوس أنجلوس بأكملها.



وسبق جينفر في هذه الحملة النجم توم هانكس الذي طالب متابعيه عبر منصات التواصل بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم الشخصية.



شاركت النجمة جينفر أنستون في حملة للتوعية بضرورة ارتداء الأفراد للكمامات الواقية من كورونا، بعد انتشار ظاهرة الخروج بدونها بين الامريكيين.