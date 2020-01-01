اعتقال مشتبها به في مطار هونج كونج بعد مهاجمة ضابط

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
اعتقلت الشرطة في هونج كونج شخصًا يبلغ من العمر 24 عامًا في مطار المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، للاشتباه في مهاجمته وإصابة ضابط أثناء الاحتجاجات على قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على المركز المالي.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة "رويترز"، إن الرجل المقبوض عليه لقبه وونج لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيغادر هونج كونج أو يعمل في المطار.

وقالت صحيفة "آبل ديلي" المحلية، نقلًا عن مصادر لم تسمها، إن المشتبه به كان على متن رحلة طيران كاثي باسيفيك إلى لندن بسبب مغادرته قبل منتصف الليل بقليل.

وقال أحد الشهود: "قبل حوالي 10 دقائق من الإقلاع، توجهت ثلاث مركبات للشرطة نحو البوابة رقم 64، خارج طائرة كاثي باسيفيك، وركض حوالي 10 من شرطة مكافحة الشغب الجسر إلى الطائرة".

ولم ترد كاثي باسيفيك على الفور على طلب للتعليق.

أطلقت شرطة هونج كونج مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وألقت القبض على أكثر من 300 شخص يوم الأربعاء بينما خرج المتظاهرون إلى الشوارع في تحد للتشريع الأمني الكاسح الذي أدخلته الصين لإخماد المعارضة.

ونشرت الشرطة يوم الأربعاء صوراً على "تويتر" لأحد الضباط بذراع ينزف قائلة إنه طعن على يد "مثيري الشغب يحملون أشياء حادة". وقالت الشرطة، إن المشتبه فيهم فروا بينما لم يعرض المارة أي مساعدة.

نشر زعيم هونج كونج السابق ليونج تشون ينج على فيسبوك يوم الأربعاء أنه سيتم تقديم مكافأة قدرها 500 ألف دولار هونج كونج (64513 دولارًا) لأي شخص يساعد في القبض على الهارب وأن السرية ستكون مضمونة.

ستأتي الأموال عبر 803.hk، وهو موقع إلكتروني مرتبط بـ Leung، والذي يقدم مكافآت "ممولة تمويلًا جماعيًا" للمعلومات التي تؤدي إلى محاكمة بعض المتظاهرين المناهضين للحكومة. يشير اسم الموقع إلى حادثة وقعت في 3 أغسطس 2019، عندما تم إلقاء العلم الوطني الصيني في البحر أثناء الاحتجاج.

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