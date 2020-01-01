تفاصيل اتفاق الزمالك مع دونجا









أصبح نادي الزمالك على مقربة من التعاقد مع نبيل عماد دونجا، نجم خط وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وبحسب مصادر مقربة من النادي الأبيض، فإن دونجا بصدد التوقيع على عقد لمدة 4 مواسم مع القلعة البيضاء.





وأكدت التقارير، أن اللاعب سيحصل على مبلغ 15 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد مع القلعة البيضاء.





وحصل اللاعب على وعد من إدارة بيراميدز، بالسماح له بالانتقال للقلعة البيضاء، في ظل رغبته في الذهاب للزمالك.





ويرغب باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، في التعاقد مع اللاعب، لتقوية خط وسط الزمالك، الذي يتواجد به الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد.



