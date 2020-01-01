وكيل دونجا يكشف مفاجأة بشأن موقف اللاعب من الانضمام للزمالك









كشف وكيل أعمال نبيل عماد دونجا نجم خط الوسط في نادي بيراميدز عن موقف اللاعب من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن نادي الزمالك قد حصل على توقيع دونجا للانضمام إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.





وكشف وكيل أعمال دونجا أنه حتى الآن لم يصله أي عرض رسمي لضم اللاعب سواء من الزمالك أو من أي نادي أخر يريد ضم اللاعب.





وأكد وكيل أعمال دونجا أن اللاعب لا يمانع في الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك في الصيف القادم ولكن يجب أن يتم حسم الأمر مع نادي بيراميدز.



