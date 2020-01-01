كومان يتصدر قائمة المدربين المرشحين لخلافة سيتين في برشلونة









تصدر رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا قائمة المدربين المرشحين لخلافة كيكي سيتين المدير الفني الحالي لنادي برشلونة والذي اقترب من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بسب سوء النتائج بالمباريات السابقة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية ان مدرب منتخب هولندا رونالد كومان تواجد اليوم في مدينة برشلونة وسط تكهنات بإمكانية قيادته للفريق الكتالوني خلفا للمدرب كيكي سيتين الذي تعثر فى اخر مبارتين بالدوري وفقد الصدارة.





يذكر أن كيكي سيتين قد تولي قيادة نادي برشلونة الاسباني في يناير الماضي خلفا للمقال بسبب خسارة كأس السوبر الأسباني فالفيردي.



