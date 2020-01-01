الولايات المتحدة تسجل حوالي 48 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، 48 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية لها منذ بدء الجائحة، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة. 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس. 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في الولايات المتحدة فيروس كورونا بوابة الفجر الولايات المتحدة الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 14 ساعة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 7 ساعات

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

منذ 42 دقيقة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ يوم

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. مدينة ووهان الصينية لم تسجل إصابات جديدة بكورونا

فلسطين تسجل 4 إصابات بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 35

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في يوم واحد

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1.6 ألف وفاة و25 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

لليوم الرابع.. روسيا تسجل عدد إصابات بكورونا أقل من 10 آلاف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:55 ص

عاجل.. إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

12:37 ص

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن