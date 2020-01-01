مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إنهم يتابعون فيروس كورونا وتطوراته منذ اللحظة الأولى.





وأضاف "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن معظم إصابات فيروس كورونا بسيطة، لافتًا إلى أن 85% من الإصابات خفيفة، وأن هناك فرق بين العدوى وبين المرض؛ من الممكن أن يأخذ الإنسان العدوى ولا يمرض.





وأشار إلى أن فيروس كورونا يكون أجسام مناعية مضادة داخل الجسد ضد الفيروس، ولكن هذا لا يعني عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا مرة أخرى، ويجب أن يكون هناك إجراءات احترازية، معلقًا: "تتكون مناعة لدى الشخص الذي يتعرض للإصابة ومن الممكن أن يصاب مرة أخرى بشكل أخف، ولكن هذا لا يعني عدم إصابته مرة أخرى، ويجب الحذر".





وتابع الدكتور محمد عوض تاج، أنه لا يوجد علاج مخصص لعلاج فيروس كورونا، وإنما ما يجري تجارب إكلينيكية وسريرية حتى الآن، مضيفًا أنه عندما يتوفر ويتداول لقاح ضد فيروس كورونا سيعطى مناعة ضد هذا الفيروس.





واستكمل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، "فيروس كورونا ليس مكتشف حديث، وإنما موجود بالفعل، وإنما الموجود حاليًا هو سلالات حديثة منه، وهتطلع منه سلالات أخرى، وعمل مشاكل قبل كده في مرض سارس، ولكن مشاكله كانت محدودة"، مؤكدًا أنه ليس هناك ما يثبت أن فيروس كورونا سينتهي تمامًا.



