مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا
الخميس 02/يوليه/2020 - 08:40 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إنهم يتابعون فيروس كورونا وتطوراته منذ اللحظة الأولى.
وأضاف "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن معظم إصابات فيروس كورونا بسيطة، لافتًا إلى أن 85% من الإصابات خفيفة، وأن هناك فرق بين العدوى وبين المرض؛ من الممكن أن يأخذ الإنسان العدوى ولا يمرض.
وأشار إلى أن فيروس كورونا يكون أجسام مناعية مضادة داخل الجسد ضد الفيروس، ولكن هذا لا يعني عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا مرة أخرى، ويجب أن يكون هناك إجراءات احترازية، معلقًا: "تتكون مناعة لدى الشخص الذي يتعرض للإصابة ومن الممكن أن يصاب مرة أخرى بشكل أخف، ولكن هذا لا يعني عدم إصابته مرة أخرى، ويجب الحذر".
وتابع الدكتور محمد عوض تاج، أنه لا يوجد علاج مخصص لعلاج فيروس كورونا، وإنما ما يجري تجارب إكلينيكية وسريرية حتى الآن، مضيفًا أنه عندما يتوفر ويتداول لقاح ضد فيروس كورونا سيعطى مناعة ضد هذا الفيروس.
واستكمل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، "فيروس كورونا ليس مكتشف حديث، وإنما موجود بالفعل، وإنما الموجود حاليًا هو سلالات حديثة منه، وهتطلع منه سلالات أخرى، وعمل مشاكل قبل كده في مرض سارس، ولكن مشاكله كانت محدودة"، مؤكدًا أنه ليس هناك ما يثبت أن فيروس كورونا سينتهي تمامًا.
خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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