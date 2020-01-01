رسالة مهمة من مستشار الرئيس لمرضى فيروس كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن مستجدات التجارب السريرية لكورونا، قائلًا: إن التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا تجرى في المراكز الموجود بها مرضى فيروس كورونا.





وأضاف "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هذه التجارب تركز على الحالات الشديدة، أو الحالات المعزولة، أو التي عانت من التهابات أو فشل في الجهاز التنفسي.





ونوه بأن التجربة السريرية لها شروط معينة، ويتم تحليل النتائج بدقة شديدة، لافتًا إلى أن متوسط الشفاء من فيروس كورونا يكون من 7 لـ8 أيام، وهناك حالات وصلت إلى 14 يوم.





وتابع "هناك حالات وصلت إلى أكثر من 14 يوم ولكن تحدث لنسبة قليلة من الحالة، ومن الممكن أيضًا أن تظهر النتيجة إيجابية بسبب وجود بواقي الفيروس في الجهاز التنفسي ولكن يكون في حالة غير نشطة"، مستكملًا: "هناك حالات وصلت إلى 28 يوم، ولكن قليلة جدًا، بواقي الأعراض بعد الشفاء لا تعني نشاط فيروس كورونا".





خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..