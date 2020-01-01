نجم الزمالك السابق : الكاف لم يرسل نظام تحديد نادى القرن للأبيض









قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي قياساً لعدد البطولات القارية التى حققها في القرن الماضي.





وأكد أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يرسل أي منشورات بخصوص نظام تحديد نادي القرن".





وأضاف: "سنرسخ في عقول الأجيال القادمة بأننا نادي القرن وسنختار يوماً كل عام للإحتفال باللقب"

وأتم: "ضد كل التجاوزات التى طالت شيكابالا وأسرته وابنه".





وقال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إن النادي الأهلي يوجد داخل جدرانه الكثير من المشاكل".





وأكد أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "المشاكل لم تعلن في الأهلي رغم وجودها ولكن مع بدأ عصر السوشيال ميديا، تم اظهار تلك المشاكل"



