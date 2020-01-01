مفاجأة.. طائرات الركاب المصرية مُجهزة بفلاتر ضد الفيروسات (فيديو)

قال الكابتن رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة أعدت خطة لإعادة التشغيل تبدأ بعدد 29 دولة، والحجوزات على جميع الطائرات تجاوز الـ75%، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن الحجوزات ستصل لـ50%





وتابع "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن مصر للطيران نظمت اليوم 14 رحلة لمختلف دول العالم، والحجوزات تحدث من خلال الموقع الالكتروني لمصر للطيران، أو مكاتب الشركة المنتشرة، معقبًا: "الحمد لله مفيش رحلة عدد الركاب فيها قليل، حتى يتم الغاء الرحلة".





ولفت إلى أن الشركة تقوم بتوزيع على الطلاب بعض أنواع المعقمات والكمامات، والطائرات مجهزة بفلاتر لتنقية الهواء داخل الطائرة من الجراثيم والميكروبات.





وحول تفاصيل أول أيام فتح مطارات مصر أمام العالم، أكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أمام الركاب أثناء إتمام جميع إجراءات السفر، موضحا: "الراكب قبل ما يدخل المطار بيتم قياس درجة حرارته بواسطة كاميرات حرارية حديثة، وإذا ظهر أن درجة حرارته أعلى من 38 درجة مئوية يُمنع من السفر، كما أن الحصول على كارت الصعود أصبح يتم آليا عن طريق ماكينات حديثة مركبة في صالات السفر، ويلتزم بالكمامة داخل الطائرة، ويتم توزيع مجموعة من المواد المعقمة على جميع الركاب داخل الطائرة، مثل الكمامة و"الجوانتي"، والطائرات كلها مجهزة بفلاتر من نوع خاص لتنقية الهواء من 90% من البكتيريا والجراثيم".





وفي سياق منفصل، قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية على ركاب طائرة أوكرانيا، التي وصلت اليوم الأربعاء، إلى مطار الغردقة بشكل صارم، لافتًا إلى وجود كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وملصقات خاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، وتم تعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، وكان هناك التزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وظهر المطار بالصورة اللائقة والمشرفة.





كان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، قد استقبل أول طائرة سياحة خارجية، بعد قرار مجلس الوزراء بعودة السياحة وحركة الطيران مطلع شهر يوليو الجاري، في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتها محافظة البحر الأحمر، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.



