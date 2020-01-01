ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية، ومازالت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من احساسنا بارتفاع درجة الحرارة خاصة خلال فترة الليل.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ما بين 35-36 درجة على القاهرة، و30-31 على السواحل الشمالية، و37-38 درجة على شمال الصعيد، وتصل لـ 41 درجة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، موضحًا أنه ليس هناك ظواهر جوية حرجة خلال فصل الصيف باستثناء الشبورة المائية في الصباح الباكر التي تتلاشي بمجرد سطوع الشمس، مناشدًا قائدي المركبات بالقيادة بهدوء واتباع إرشادات المرور خلال الشبورة المائية.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك هدوء في سرعات الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وهناك ملاحة بحرية معتدلة تمامًا على البحر المتوسط، بينما يشهد البحر الأحمر وخليج السويس، ارتفاع في الأمواج يصل لـ 2.5 متر في عمق البحر الأحمر لكنه غير مؤثر على الأنشطة البحرية.

وأوضح، أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة الخميس والجمعة بارتفاع درجتين لـ 3 درجات عن اليوم، مع ارتفاع نسب الرطوبة والتي تصل لـ 85-90% على القاهرة، وتتجاوز الـ 90% على السواحل الشمالية خلال فترات الليل، بينما تتراوح من 40-50% على أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار.
ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

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