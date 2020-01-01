تصريح صادم من محافظ الشرقية بشأن مخالفات البناء (فيديو)
الخميس 02/يوليه/2020 - 01:53 ص
كـسـاب أحـمـد
قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مخالفات البناء في المحافظة بدأت في 2007، وازدادت في 2011 أثناء حالة الانفلات التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أن المحافظة بها أبراج تصل لـ15 طابقا في شوارع لا تجاوز أربعة أمتار، معقبًا: "منظر مش موجود في أي حتة في الدينا، لا قدر الله لو في حريق، سيارة مطافي مش هتعرف تدخل".
وتابع "غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن أسعار الوحدات السكنية في هذه الأبراج سعرها يفوق مليونين جنيه، مشيرًا إلى أنه شكل لجنة لرصد هذه المخالفات، وتم إحالة هذه المخالفات للنيابة الإدارية.
ولفت إلى أن النائب العام شكل لجنة وجاري فحص كل برج على حده لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وهناك تنسيق لإزالة كافة مخالفات البناء بشكل صارم، مشيرًا إلى أن هناك عمليات فساد ممنهجة في بناء هذه المخالفات، معقبًا: "في برجين معملوين بأسماء شخص متوفي، حتى لا يتم اتخذا إجراءات ضد المخالف، شوفنا حاجات فوق الخيال".
عقوبات رادعة للمخالفين
في سياق آخر، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة أحالت 16 ألف مخالفة بناء للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، معقبًا: "مفيش حد فوق القانون، ومفيش حد على راسه ريشه في هذا الزمان، ومفيش مواطن أو مسئول بشرطة، لازم نلغي أنت متعرفش أنا مين من القواميس".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن من أمن العقوبة أساء الأدب، الردع يكون بالقانون، معقبًا: "النصيحة مش بتجيب نتيجة".
وتابع "الديهي"، أن تطبيق القانون هو الدعامة الأساسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وواصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف، بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص.
وأشار حي المنتزة أول في بيان له إلى أنه تنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول بمواجهة ورصد أي مخالفات بنطاق الحى والعمل على التصدي لهذه المخالفات تم شن حملة مكبرة بتواجد أحمد إبراهيم سكرتير عام الحى ويرافقه كلا من رئيس وحدة الازالة والتدخل السريع، إدارة المتابعة الميدانية، حيث تم رصد وجود أعمال تشوينات تغلق الطريق العام بشارع 56 من شارع العيسوي بالعقار رقم 88، وتم إيقاف الاعمال والتحفظ على الآلات اليدوية لأعمال التشوينات، و رفع والتحفظ على التشوينات ( رمله) بمعدات الحي.
فيما قامت وحدة الازالة والتدخل السريع المرور اليومي، وتبين وجود أعمال تكسير بلكونه بالدور الأرضي بدون ترخيص بالعقار رقم 2 من شارع 13 من شارع 45 يمين وتم إيقاف الاعمال والتحفظ علي عدد 1 هيلتي كبير.
وفي حي العامرية أول، تم شن حملة مكبرة بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، وبحضور المهندس رمضان عبد المطلب سكرتير عام الحي وإدارة المتابعة الميدانية وقطاع النهضة والإدارات المعنية، حيث تم إيقاف أعمال بناء سور بالكيلو 28 الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية بجوار المعداوى وتم التحفظ على مواد البناء، إزالة مظلة استراحة طريق على الطريق العام بقريه حارس.
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