تصريح صادم من محافظ الشرقية بشأن مخالفات البناء (فيديو)

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مخالفات البناء في المحافظة بدأت في 2007، وازدادت في 2011 أثناء حالة الانفلات التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أن المحافظة بها أبراج تصل لـ15 طابقا في شوارع لا تجاوز أربعة أمتار، معقبًا: "منظر مش موجود في أي حتة في الدينا، لا قدر الله لو في حريق، سيارة مطافي مش هتعرف تدخل".





وتابع "غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن أسعار الوحدات السكنية في هذه الأبراج سعرها يفوق مليونين جنيه، مشيرًا إلى أنه شكل لجنة لرصد هذه المخالفات، وتم إحالة هذه المخالفات للنيابة الإدارية.





ولفت إلى أن النائب العام شكل لجنة وجاري فحص كل برج على حده لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وهناك تنسيق لإزالة كافة مخالفات البناء بشكل صارم، مشيرًا إلى أن هناك عمليات فساد ممنهجة في بناء هذه المخالفات، معقبًا: "في برجين معملوين بأسماء شخص متوفي، حتى لا يتم اتخذا إجراءات ضد المخالف، شوفنا حاجات فوق الخيال".





عقوبات رادعة للمخالفين

في سياق آخر، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة أحالت 16 ألف مخالفة بناء للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، معقبًا: "مفيش حد فوق القانون، ومفيش حد على راسه ريشه في هذا الزمان، ومفيش مواطن أو مسئول بشرطة، لازم نلغي أنت متعرفش أنا مين من القواميس".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن من أمن العقوبة أساء الأدب، الردع يكون بالقانون، معقبًا: "النصيحة مش بتجيب نتيجة".





وتابع "الديهي"، أن تطبيق القانون هو الدعامة الأساسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.