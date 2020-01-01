الرئاسة تكشف تفاصيل الموقع الإلكتروني الجديد (فيديو)

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:39 ص
بسام راضي
بسام راضي
أمنية فوزي
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الموقع الرئاسي يتضمن جميع ما يتعلق بالنشاط الرئاسي والمشروعات القومية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من الموقع الرئاسي الجديد هو توفير منصة إلكترونية تتسم بالمصداقية.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الموقع الرئاسي سيقوم بالرد على الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة، مشيرًا إلى أن الموقع يتيح للرواد جميع ما يبحثون عنه من معلومات دقيقة.

وتابع أن الموقع يتيح للرواد دخول القصور التاريخية والتعرف عليها بالصور والفيديوهات، لافتًا إلى أن الموقع به أحدث الوسائل الإلكترونية، واستغرق عام ونصف لإنشائه.

وشدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على أنه لولا التطور الذي حدث في مجال الإنترنت ما كنا واجهنا الأزمة التي تسببت فيها كورونا.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن موقع رئاسة الجمهورية الذي أعلن الرئيس السيسي تدشينه:
- بناء الموقع استغرق 18 شهرًا، وهو وقت ليس بقليل، لكنه استغرق جهدًا ضخمًا لتجميع وفهرسة المواد العلمية الإخبارية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة.

- هدف الموقع الاطلاع على ما يحدث في مصر ونشر كافة ما تقوم به الدولة عليه.

- الموقع سيكون جسر التواصل بين الحكومة والشعب ولتلقي المعلومات الصحيحة، وللحد من انتشار الشائعات، ويضاف على ذلك تدوين وتأريخ كل الأحداث والإنجازات التي تمر بها البلاد في السنوات 6 الأخيرة.

- الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقع رئاسة الجمهورية، قدم عرض بالمعلومات عن كافة تفاصيل الموقع بداية من بيانات الرئيس السيسي حتى أخبار وأنشطة مؤسسة الرئاسة الداخلية والخارجية وكلمات الرئيس والبرقيات والزيارات الخارجية.

- موقع الرئاسة ينقسم لأبواب متعددة أولها معلومات أساسية عن الدولة المصرية، ثم معلومات عن مؤسسة الرئاسة تبدأ برئيس الجمهورية والرؤساء السابقون، وسجل كامل عن الحائزين على الأوسمة المصرية، ثم صندوق تحيا مصر ومتحف رئاسة الجمهورية.

- الموقع يشمل جميع وأخبار وأنشطة مؤسسة الرئاسة، وباب عن المؤتمرات الرئاسة المحلية والعالمية، ثم المبادرات التى تطلق تحت رعاية رئيس الجمهورية، مع خدمة البث المباشر للمؤتمرات.

- الموقع يستهدف كل من هو مهتم بالشأن المصري في كل دول العالم، باللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى العربية، وسيكون بمثابة سند علمي لكل الدارسين والباحثين المهتمين بالقضايا المصرية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم الاهتمام باستمرار التواصل بين الشعب ومؤسسات الدولة وذلك من أجل تحقيق مطالبهم، وإيصال المعلومات الصحيحة لهم.

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