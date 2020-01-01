وزير الري عن "سد النهضة": "الدولة عارفة هي بتعمل إيه"

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن كل أجهزة الدول تعمل بجدية في ملف سد النهضة، متابعًا: "لن نقبل باتفاق يؤثر على حياة المصريين، والقلق الموجود لدى المصريين طبيعي، ولكن لا يجب أن يتحول لقلق مرضي"، معلقًا: "الدولة عارفة بتعمل إيه".





وأشار "عبد العاطي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن التخزين والملء سيختلف في حالات الجفاف والجفاف الممتد، موضحًا أن تشغيل السد أمر ما زال في محل نقاش بعد تراجع إثيوبيا عن الاتفاق المبدئي حوله، وأن سيناريوهات الاتفاق حول تشغيل السد أثناء الجفاف أولوية قصوى لمصر.





في سياق آخر، قال سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته بجلة مجلس الأمن، إن عدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، سيفضي إلى العداء في المنطقة.





وأكد في كلمة له بجلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، أنه على مجلس الأمن الدولي العمل على الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.





تابع أن "الاتفاق العادل هو الأساس، والتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة ضرورة وليس خيارًا".





وأكد شكري، أن مصر أُخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير حقيقة، حول تمسك القاهرة باتفاقيات مع إثيوبيا قالوا إنها وقعت في عصر الاستعمار الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.





وأضاف: القضية التي أستعرضها معكم اليوم ترتبط بأمر جلل بالنسبة للشعب المصري، وهي مسألة تتطلب، مثلما هو الحال بالنسبة لجهود مواجهة الجائحة الحالية، أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، وأن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وإنما نحن جميعًا منتمون لمجتمع واحد، مرتبطون بمصير مشترك.





وتابع: لقد ظهر خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة الأثيوبي، هذا المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها.



