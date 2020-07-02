المستشار القانوني لجريدة الفجر وعائلة البرماوي ينعون الأستاذ عبدالرحمن العرباوي لوفاة شقيقه

ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم محمد هاني البرماوي، المستشار القانوني لجريدة الفجر، والمستشار عمرو هاني البرماوي، وعائلة البرماوي بقرية ميت الرخا بمركز زفتى في محافظة الغربية، بخالص العزاء والمواساة للأستاذ عبدالرحمن عبدالرحمن العرباوي وكيل أول الوزارة بمحافظة الغربية ورئيس مجلس مدن "زفتى وقطور وسمنود" الأسبق، لوفاة شقيقه عوض عبدالرحمن العرباوي، الاثنين الماضي، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأحبابه الصبر والسلوان.





كما تتقدم أسرة تحرير "الفجر"، برئاسة الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.