"التموين" تعلن مساعدة "عم عاطف" بمشروع وتتكفل بالبضاعة

أعلنت وزارة التموين، مساعدة "عم عاطف أقدم شيال في مصر"، عن طريق مشروع جمعيتي والتكفل بالبضاعة.





وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن وزير التموين تابع حاله عم عاطف، وأعلن المساعدة بمشروع جمعيتي والتكفل بالبضاعة، ليكون مشروع مستدام له ولأسرته.





كما أكدت المحامية ليلي مقلدة، بتوفير معاشا شهريا لـ"عم عاطف أقدم شيال في مصر"، أو توفير مشروع خاص به.





كما تلقي البرنامج اتصالًا من المهندس أشرف شيحة، يؤكد أنه سيتبرع برحلة عمره لـ"عم عاطف أقدم شيال في مصر".









في أقل من 24 ساعة حصد فيديو الأسطورة عم عاطف.. أقدم شيال في مصر تجاوز ال 94 عاما ولسه بيشيل ويعافر علي مليون ونصف المليون مشاهدة علي الفيس بوك.





ومازال " عاطف كريم " أو كما يحب أن يناديه به الناس " أبو إبراهيم " يعمل شيالا رغم اقتراب عمره من ال 100 عاما راضيا بالجنيهات القليلة التي يتقاضاها يوميا من تعبه في حمل البضائع وتوصيلها بعربة حديدية يجرها بيده بين شوارع الموسكى حتي يصل بها للتجار ويفعل ذلك يوميا منذ أكثر من 55 عاما دون ملل أو تعب راضيا بما قسمه الله له من رزق ليسد احتياجات أسرته المكونة من 6 أفراد.





"عاطف كريم" يبدأ يومه مبكرا يصلي الفطر ويتناول فطاره مع زوجته وأولاده ويتوكل على الله باحثا عن لقمة العيش ويجر عربته الحديدية ويقف في شوارع الموسكى يستأجره التجار والناس لنقل بضائعهم فيحملها على ظهره الذي انحنى بفعل الزمن والعمر ويضعها علي عربته ويساعده المارة في دفعها تارة ويعرضون عليه حملها عنه تارة أخرى لكنه لا يرضى.





وقال عم عاطف إن "الصبر والرضا هما ثروتي في الحياة حتى أواصل عملي الشاق ورغم اقتراب عمري من ال 100 عاما إلا إنني ما زلت أجر عربة محملة بالكراتين والبضائع مقابل جنيهات قليلة اتقاضاها عن عملي بالكاد تكفي لسد قوت يومي أنا وزوجتي وأولادي".



