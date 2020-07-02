تريزيجيه يبدأ استعدادته مع أستون فيلا لمواجهة ليفربول بالبريميرليج

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
بدأ لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجه وزميله أحمد المحمدي المحترفان ضمن صفوف نادي أستون فيلا تدريباتهم استعدادا لمواجهة نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بالجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادى استون فيلا نظيره نادى ليفربول يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويستضيف ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول هذه المباراة القوية بين الفريقين وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي ليفربول المباراة بعد حسم لقب بطولة البريميرليج فى الجولة السابقة بينما يسعي نادي أستون فيلا للحصول على الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

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