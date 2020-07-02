قرارات مجلس الزمالك تحت "الميكروسكوب".. الدوري "مش في الحسبان".. والأولوية لدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:15 م
مجلس الزمالك
مجلس الزمالك
الفجر الرياضي
اتخذ مجلس إدارة النادي الزمالك عدة قرارات هامة في اجتماعه اليوم الأربعاء، بخصوص بعض الملفات الهامة داخل القلعة البيضاء ومنها،موقف النادي من عودة النشاط الرياضي، وإجراء المسحة الخاصة بـ"كورونا"، وتجديد عقود الثنائي حازم إمام وعبد الله جمعة، واستعدادات الفريق للارتباطات الهامة التي تنتظره في الفترة القادمة.
الموافقة على إجراء المسحة .. ولكن!

شهدت قرارات مجلس الزمالك تراجع مفاجئ في موقف النادي الرافض لإجراء المسحة الخاصة بفيروس "كورونا" حيث أكد مرتضى منصور الخضوع للمسحة ولكن على نفقة النادي وليس اتحاد الكرة، وذلك يخالف ما أعلنه في وقت سابق بعدم الخضوع للمسحة وعدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

الموافقة على استئناف النشاط الرياضي

إعلان مجلس الزمالك استئناف الفريق تدريباته بشكل رسمي، والدخول في معسكر مغلق لمدة 15 يومًا، تحمل موافقة ضمنية من النادي لعودة النشاط الرياضي، أو الاستعداد لمواجهة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

إفريقيا أولًا والدوري "مش في الحسبان"!

رغم أن قرار عودة التدريبات يؤكد موافقة الزمالك على عودة النشاط الرياضي، لكن يبدو أن موقف إدارة القلعة البيضاء بخصوص عودة الدوري الممتاز لم يتغير، خاصة وأنه أعلن خوض معسكر مغلق لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري الأبطال أمام الرجاء، ويعني ذلك أنه لم يراعي مواعيد مباريات الدوري المقرر استئنافه اغسطس المقبل أي أن البطولة المحلية ليست في حسابات الأبيض.

استقرار واستعداد قوي للموسم الجديد

تضمنت قرارات مجلس الزمالك إشارات واضحة لبحث الإدارة على الاستقرار والاستعداد بقوة للموسم الجديد، وذلك اتضح من قرار تجديد عقد الثنائي حازم إمام وعبد الله جمعة، بالإضافة لحسم 5 صفقات قوية للفريق تم عرضها على الفرنسي باتريس كارتيرون وأبدي موافقته عليهم ووجه الشكر للإدارة.

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