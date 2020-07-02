كاسياس يعلن رحيله عن بورتو البرتغالي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
وكالات
أسدل قائد منتخب إسبانيا لكرة القدم الفائز بكأس العالم وحارس المرمى إيكر كاسياس، الستار على 5 سنوات قضاها في بورتو عقب انتهاء عقده مع النادي البرتغالي اليوم الأربعاء.

وعانى كاسياس (39 عاماً) من أزمة قلبية خلاق حصة تدريبية العام الماضي ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ أبريل (نيسان) 2019.
وحصل على منصب في الجهاز الفني في بداية الموسم وكان ضمن تشكيلة الفريق الأول رغم عدم دخوله قائمة أي مباراة.

وقال رئيس نادي بورتو جورجي نونو بينتو دا كوستا في فبراير (شباط) الماضي، إن كاسياس سيعتزل من أجل الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني للعبة، لكنه انسحب لاحقاً من السباق بسبب جائحة كوفيد-19.

وحصل كاسياس، الذي قاد إسبانيا إلى أول ألقابها لكأس العالم عام 2010 وساعد منتخب بلاده في الفوز ببطولتي أوروبا عامي 2008 و2012، على ودع باهت من النادي الذي انضم له في 2015 بعد قضاء 25 عاماً في ريال مدريد.

ونشر صورة على حسابه في تويتر من الانتصار 1-0 يوم الإثنين الماضي، على ملعب باكوس فيريرا مع تعليق يقول "الرحلة الأخيرة".

ونشر بورتو فيديو في موقعه بعنوان "دائماً واحد منا" لتكريم الحارس المخضرم الذي شارك في 156 مباراة رسمية مع النادي وفاز معه بلقب الدوري موسم 2017-2018.

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