بسبب الأزمة المالية.. المقاصة يلجأ للشيكات لسداد مستحقات لاعبيه

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قرر مجلس إدارة  نادي مصر المقاصة، صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المتأخرة من شهر نوفمبر الماضي في صورة مبالغ نقدية " كاش " يتسلمها اللاعبون غدا، وذلك كحل مؤقت للأزمة التي يمر بها النادي.

وينص قرار ادارة المقاصة على منح اللاعبين جزء من المتأخرات " كاش " على أن يتم منحهم باقي المتأخرات في صورة شيكات شهرية مستحقة الصرف بداية من أغسطس المقبل.

وأكد وليد هوليدى، مدير الكرة بمصر المقاصة، أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق مستمر حتى نهاية عقده مع النادى الفيومى، وتم الاستقرار على بدء التدريب السبت المقبل باستاد الدفاع الجوى ولمدة أسبوع.

وأوضح أن الفريق سيدخل معسكر مغلق لمدة أسبوعين فى إحدى المدن الساحلية سواء الإسماعيلية أو الإسكندرية لرفع المستوى البدنى للاعبين عقب الراحة الطويلة التى حصلوا عليها بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضى.

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مصر المقاصة المقاصة الدوري المصري إيهاب جلال

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