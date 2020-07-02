محافظ البحر الأحمر: سنستقبل رحلات من بيلاروسيا وسويسرا قريبًا (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة استقبلت أول رحلة جوية في السابعة صباح اليوم، والثانية في السابعة مساء.

ووجه "حنفي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" مساء الأربعاء، الشكر إلى وزير الطيران المدني، مشيرا إلى أن السائحين أكدوا أن الإجراءات الاحترازية بمطارات مصر أعلى من دولهم.

وتابع: "سائح آخر أخبرني أنه يزور الغردقة بصفة مستمرة وكان ينتظر إعادة الرحلات الجوية كي يأتي مباشرة"، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال رحلة من بيلاروسيا غدا وأخرى من سويسرا بعد الغد.

   

وأوضح أنه سيتم فتح خط طيران مباشر بين الغردقة وكييف بأوكرانيا ابتداء من 10 يوليو، مشيرا إلى أن السائحين القادمين إلى الغردقة أقاموا في عدد من الفنادق.
وأكد محافظ البحر الأحمر،التزام جميع المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وفي وقت سابق، قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية على ركاب طائرة أوكرانيا، التي وصلت اليوم الأربعاء، إلى مطار الغردقة بشكل صارم، لافتًا إلى وجود كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وملصقات خاصة بالتباعد الاجتماعى، وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، وتم تعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، وكان هناك التزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وظهر المطار بالصورة اللائقة والمشرفة.

كان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، قد استقبل أول طائرة سياحة خارجية، بعد قرار مجلس الوزراء بعودة السياحة وحركة الطيران مطلع شهر يوليو الجاري، في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتها محافظة البحر الأحمر، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال المحافظ إنه حرص على أن يكون الاستقبال لأول طائرة سياحة خارجية بشكل مختلف، وبترحيب كبير، وذلك من خلال بعض العروض الفنية لأحد فرق الفن الشعبي، خاصة أنها تقدم عروضًا تراثية تميز الدولة والحضارة المصرية، ويعشقها السياح، حيث تمت العروض ب إجراءات احترازية وقائية كاملة لأفراد الفرقة، مع الحرص على التباعد الاجتماعي بينهم خلال العرض، الذي تم في مكان مفتوح في مطار الغردقة الدولي.

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محافظ البحر الاحمر سياحة سويسرا اوكرانيا

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