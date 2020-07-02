خاص.. الموجي الصغير يكشف عن بدايات والده الفنية ونشأته

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
أيقونة التلحين والموسيقى، الموسيقار محمد الموجي، والذي لم يكن ملحنًا اعتياديًا بل كان استثنائيًا في كل ما لحن، التي تحل ذكرى وفاته اليوم.

وتواصل "الفجر الفني" مع نجله وهو الموجي الصغير" لمعرفة نشأة والده، وبداياته الفنية.

وقال "الصغير" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "حياته منقسمة إلى مراحل، الأب كان يعزف على العود، والعم يستمع للإسطوانات".

وتابع: "ولد في بيئة فنية ولديه مكتبة موسيقية لأساطير الطرب، التحق بمدرسة الزراعة، وبدأ يعلم العود لنفسه، وتواجده في النشاط المدرسي، واحتفالات المدرسة".

وأضاف: "نمى موهبته وبعد تخرجه عمل مهندسًا زراعيًا، وذهب إلى القاهرة ليبدأ، ولكنه لم يُقبل كمطرب لأنه لم يكن من نفس نوعية العمالة، وقُبل كملحن، بدأ مع العندليب وكان أول تعاون بينهم "صافيني مرة"، وبعدها توالت أعمالهم سويًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملحن تلحين الموجي

أخبار تهمك

أتلتيك بلباو يُنذر ريال مدريد ويهزم فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ 34 دقيقة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق مفاجئ من مرتضى منصور بشأن قرار استكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ ساعة و نصف

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 8 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

فيديو نادر يكشف سرْ رسوب محمد الموجي في اختبارات الإذاعة كمطرب

كل ما تريد معرفته عن عبدالحليم حافظ في ذكرى وفاته الـ43

خاص.. الموجي الصغير يكشف عن العمل الذي تمنى والده عمله وسينفذه قريبًا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

09:02 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

10:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن