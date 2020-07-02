خاص.. الموجي الصغير يكشف عن بدايات والده الفنية ونشأته

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أيقونة التلحين والموسيقى، الموسيقار محمد الموجي، والذي لم يكن ملحنًا اعتياديًا بل كان استثنائيًا في كل ما لحن، التي تحل ذكرى وفاته اليوم.



وتواصل "الفجر الفني" مع نجله وهو الموجي الصغير" لمعرفة نشأة والده، وبداياته الفنية.



وقال "الصغير" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "حياته منقسمة إلى مراحل، الأب كان يعزف على العود، والعم يستمع للإسطوانات".



وتابع: "ولد في بيئة فنية ولديه مكتبة موسيقية لأساطير الطرب، التحق بمدرسة الزراعة، وبدأ يعلم العود لنفسه، وتواجده في النشاط المدرسي، واحتفالات المدرسة".



وأضاف: "نمى موهبته وبعد تخرجه عمل مهندسًا زراعيًا، وذهب إلى القاهرة ليبدأ، ولكنه لم يُقبل كمطرب لأنه لم يكن من نفس نوعية العمالة، وقُبل كملحن، بدأ مع العندليب وكان أول تعاون بينهم "صافيني مرة"، وبعدها توالت أعمالهم سويًا.



