إثيوبيا: ارتفاع حصيلة قتلي المواجهات إلى 59 شخصًا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:33 م
احتجاجات إثيوبيا
احتجاجات إثيوبيا

ذكره موقع "العربية" الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن حصيلة قتلي يومين من المواجهات في إثيوبيا وصل إلى 59 قتيلا.

 

ووصف رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، في كلمة نقلها التلفزيون مساء أمس الثلاثاء، قتل المغني هاشالو هونديسا بأنه "عمل شرير"، موضحًا أنها: "فعلة ارتكبها واستلهمها أعداء في الداخل والخارج لزعزعة سلامنا ومنعنا من تحقيق الأمور التي بدأناها".

 

 

وأشارت الشرطة الأثيوبية إلى أن هاشالو قُتل بالرصاص في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء أمس الأول الاثنين، وقال مفوض شرطة مدينة أديس أبابا جيتو أرجاو لوسائل الإعلام الرسمية إن الشرطة اعتقلت بعض المشتبه بهم لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

 

وأوضحت الشرطة، أنه جرى التخطيط للقتل جيدا على ما يبدو. وانتفضت العاصمة أديس أبابا صباح اليوم التالي، وقال مفوض الشرطة الاتحادية في إثيوبيا إنديشو تاسيو، إن ثلاثة انفجارات هزت المدينة.

 

وأضاف تاسيو، في كلمة أذاعها التلفزيون ليل أمس الثلاثاء، "قُتل بعض المتورطين في زرع قنبلة علاوة على مدنيين أبرياء"، ولم يقدم تفاصيل أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر اديس ابابا احتجاجات اثيوبيا اثيوبيا اثيوب

أخبار تهمك

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 11 ساعة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعليق مفاجئ من مرتضى منصور بشأن قرار استكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ أقل من نصف ساعة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إثيوبيا.. اعتقال 10 قيادات شرطية كبيرة على خلفية تفجير أديس أبابا

بعد مقتل مدير مشروع سد النهضة.. ماذا فعل الإثيوبيين؟

عاجل.. العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

86 قتيلا حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إثيوبيا

"قطع الإنترنت وحملة اعتقالات".. إثيوبيا تقمع الاحتجاجات عقب مقتل معارض

انفجارات تهز العاصمة أديس أبابا خلال الاحتجاجات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن