إثيوبيا: ارتفاع حصيلة قتلي المواجهات إلى 59 شخصًا

ذكره موقع "العربية" الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن حصيلة قتلي يومين من المواجهات في إثيوبيا وصل إلى 59 قتيلا.

ووصف رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، في كلمة نقلها التلفزيون مساء أمس الثلاثاء، قتل المغني هاشالو هونديسا بأنه "عمل شرير"، موضحًا أنها: "فعلة ارتكبها واستلهمها أعداء في الداخل والخارج لزعزعة سلامنا ومنعنا من تحقيق الأمور التي بدأناها".

وأشارت الشرطة الأثيوبية إلى أن هاشالو قُتل بالرصاص في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء أمس الأول الاثنين، وقال مفوض شرطة مدينة أديس أبابا جيتو أرجاو لوسائل الإعلام الرسمية إن الشرطة اعتقلت بعض المشتبه بهم لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأوضحت الشرطة، أنه جرى التخطيط للقتل جيدا على ما يبدو. وانتفضت العاصمة أديس أبابا صباح اليوم التالي، وقال مفوض الشرطة الاتحادية في إثيوبيا إنديشو تاسيو، إن ثلاثة انفجارات هزت المدينة.

وأضاف تاسيو، في كلمة أذاعها التلفزيون ليل أمس الثلاثاء، "قُتل بعض المتورطين في زرع قنبلة علاوة على مدنيين أبرياء"، ولم يقدم تفاصيل أخرى.