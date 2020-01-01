كوكا يسجل هدفين ويقود أولمبياكوس للفوز على أوميلوس بالدوري اليوناني

سجل لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا هدفين فى فوز فريقه أولمبياكوس على حساب نظيره نادي اوميلوس فيلاثلون هراكليوس بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة لمرحلة البلاي أوف ببطولة الدوري اليوناني الممتاز.





واستطاع المهاجم الدولي المصري أن يشارك فى المباراة حتي الدقيقة 84 ويسجل هدفي فريقه فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كارايساكي الدولي بالعاصمة اليونانية.





وكان نادي أولمبياكوس قد حسم لقب بطولة الدوري اليوناني الممتاز فى الجولة السابقة بعد الفوز على حساب نظيره أيك أثينا بنتيجة هدفين مقابل هدف.



