"مفتقدينك".. إسعاد يونس تحيي ذكرى وفاة عزت أبو عوف

وكتبت "يونس" تعليقا على الصورة قائله: "كلنا مفتقدينك جدا" وقام عدد كبير من الفنانين بالدعاء له في ذكرى وفاته وأبرزهم الفنانة ليلى علوي.





قامت الفنانة إسعاد يونس بمشاكرة صورة تجمعها مع الفنان الراحل عزت أبو عوف بالتزامن مع ذكرى وفاته وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".توفى الفنان عزت ابو عوف يوم 1 يوليو عام 2019 وللنجم الراحل عدد من الأعمال المهمة أبرزها: "اضحك الصورة تطلع حلوة، زيزينيا، حلم الجنوبي، طيور الظلام، وبخيت وعديلة"، وغيرها.