"مفتقدينك".. إسعاد يونس تحيي ذكرى وفاة عزت أبو عوف

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قامت الفنانة إسعاد يونس بمشاكرة صورة تجمعها مع الفنان الراحل عزت أبو عوف بالتزامن مع ذكرى وفاته وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "يونس" تعليقا على الصورة قائله: "كلنا مفتقدينك جدا" وقام عدد كبير من الفنانين بالدعاء له في ذكرى وفاته وأبرزهم الفنانة ليلى علوي.

توفى الفنان عزت ابو عوف يوم 1 يوليو عام 2019 وللنجم الراحل عدد من الأعمال المهمة أبرزها: "اضحك الصورة تطلع حلوة، زيزينيا، حلم الجنوبي، طيور الظلام، وبخيت وعديلة"، وغيرها.
"مفتقدينك".. إسعاد يونس تحيي ذكرى وفاة عزت أبو عوف
"مفتقدينك".. إسعاد يونس تحيي ذكرى وفاة عزت أبو عوف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عزت ابو عوف اسعاد يونس أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ أقل من ساعتين

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق مفاجئ من مرتضى منصور بشأن قرار استكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

إسعاد يونس ناعية عزت أبو عوف: الطيبون يرحلون تباعًا

شاهد.. رسالة الفنان الراحل عزت أبو عوف لـ عادل إمام (فيديو)

في ذكرى ميلاده.. رحلة عزت أبو عوف بين التمثيل وتقديم البرامج واكتشاف المواهب

ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع أحمد زكي عبر "إنستجرام"

كريم عبد العزيز: "أحمد زكي ضربني قلم من شدته محستش بطبلة ودني" (فيديو)

"وداعًا صاحبة المواقف النبيلة".. إسعاد يونس تنعي نادية لطفي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن