انطلاق العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالباحة من برنامج "صحتكم أمننا"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:13 م

قامت العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالباحة بزيارة لمديرية الدفاع المدني ، وكان في استقبال الفريق الطبي مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء زهير بن سعد البسامي , وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد انتشار فيروس كورونا المستجد، والبدء في برنامج "صحتكم أمننا".

 

وهدفت الزيارة للمحافظة على صحة وسلامة منسوبي الدفاع المدني في الميدان، ورفع مستوى الوعي لديهم فضلاً عن تعزيز سلوكياتهم الصحية الصحيحة للتعايش مع الأمراض المزمنة ، وذلك من خلال الاستجابة السريعة لمتطلباتهم طيلة أيام الحملة.

 

وشملت الجولة العديد من المراكز للدفاع المدني بالمنطقة ومدى تطبيق التدابير والاحترازات الوقائية من كورونا.

 

وقدم اللواء البسامي شكره لإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثله في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالباحة على ما يقومون به تجاه رجال الأمن والمجتمع في ظل جائحة كورونا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,681 مليون إصابة، بينهم أكثر من 516 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,850 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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