كورونا يواصل التفشي في الدوري الأمريكي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
وكالات
أصيب أربعة لاعبين إضافيين في الدوري الأمريكي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع واحد على انطلاق المسابقة في أورلاندو بفلوريدا.

وقالت رابطة الدوري إن الأربعة ضمن مجموعة تقيم في فندق مخصص لفرق الدوري وكانوا جزءا من مجموعة مؤلفة من 392 لاعبا ومدربا وعضوا في الأجهزة الفنية خضعوا لفحوص على مدار يومين.

وفي وقت سابق قالت رابطة الدوري إن 20 لاعبا وستة من أعضاء الأجهزة الفنية جاءت فحوصهم إيجابية لكوفيد-19.

وبدأت الفرق في الوصول إلى أورلاندو الأسبوع الماضي من أجل اعادة إطلاق الموسم 25 في تاريخ المسابقة الذي تم تعليق منافساته في مارس آذار في خضم تفشي فيروس كورونا.

وتقام البطولة التي تضم 54 مباراة في مجمع ئي.إس.بي.إن وايد وورلد أوف سبورتس بدون جماهير، وتنطلق في الثامن من يوليو تموز بمواجهة بين أورلاندو سيتي ضد إنتر ميامي.

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