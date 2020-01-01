أحمد موسى يروي تفاصيل رسالة السيسي التي رفضها مرسي (فيديو)

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:47 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة كانت أمينة مع جماعة الإخوان الإرهابية، معلقا: "لكن هذه الجماعة كانت عايزة الكرسي، وحركها نهم السلطة وليس الحفاظ على الشعب".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن 33 مليون مصري شاركوا في ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أرسل رسالة إلى مرسي مع محمد سليم العوا وهشام قنديل وأحمد فهمي في 2013 لإجراء استفتاء على بقاء مرسي في السلطة وكان الرفض هو الرد.

وتابع الإعلامي: "مرسي هدد بقتل المتظاهرين باستخدام مسلحي الجماعة الإرهابية"، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية كانت تهدف لانشقاق الجيش المصري، وأن يصبح جيشًا تنظيميًا، إلا أن القوات المسلحة أفسدت مخططاتهم.

وقال موسى: "عندما كان قائدًا عامًا للقوات المسلحة، لإلقاء بيانه يوم 24 يوليو عام 2013 لتفويض المصريين لمواجهة العنف والإرهاب، غير مصير ومسار أمة للأفضل".

وأضاف، أن القوات المسلحة لم تتآمر على الإطلاق، بدليل نصائحها المستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية التي كانت ترغب في القضاء على مصر، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يخططون لانشقاق الجيش المصري، مثلما حدث في سوريا، إلا أن هذا الأمر مستحيل أن يحدث في مصر، نظرًا لقوة وتماسك الجيش المصري.

وتابع موسى، أن الجيش المصري لم ولن يكون تنظيم مثلما كانوا يخططون له جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن القوات المسلحة تحملت وما زالت تتحمل البيان الذي صدر يوم 3 يوليو.

وواصل موسى، أنه تعرض للهجوم بسبب دفاعه عن الوطن ومؤسساته، ولن يتوقف عن الدفاع مصر وجيشها حتى النهاية وحتى آخر نفس، مهما كانت الضغوطات التي يتعرض لها من الإخوان والمتلونين.

واختتم تصريحاته: "ماعنديش غير مصر وماليش غيرها، وماعنديش أمل غير مصر، هفضل أدافع عنها طول العمر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي الإرهاب الإخوان أحمد موسى

أخبار تهمك

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 4 ساعات

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 13 ساعة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 10 ساعات

صالح جمعة يجهز مفاجآة لـ "فايلر"

منذ 42 دقيقة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان: الليجا لم تُحسم.. وهذا مستقبل حكيمي

منذ أقل من ساعة

الجيش الليبي يحبط محاولة للهجوم على سرت شنتها ميلشيات الوفاق

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حتى لا ننسى.. هنا الملف الأسود لجرائم الإخوان من التأسيس إلى الهاوية

التاريخ الأسود لـ"الإرهابية".. وقائع شاهدة على أفعال الإخوان الإجرامية

"عنف وشماتة في الشهداء".. جرائم الإخوان بحق الشعب لا تنسى

"فرحة مصرية وبلطجة إخوانية".. ماذا حدث في الشارع المصري بعد بيان 3 يوليو؟

كيف استهدف "الإخوان" مصر بعد بيان 3 يوليو؟

أحمد موسى: إبراهيم منير عميل للمخابرات البريطانية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:37 ص

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

10:29 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن