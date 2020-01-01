تركيا تتجاوز الـ 200 ألف إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر

 أعلنت وزارة الصحة التركية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الأصابات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ليتجازظ الت 200 ألف حالة.

 

وأوضحت أحصائية الصحة التركية، أنه تم تسجيل 1192 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية لصبح إجمالي الإصابات 201 ألف و98 حالة.

 

ووصل عدد الوفيات من فيروس كورونا اليوم  19 حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 5150 شخصًا، وبلغ عدد المصابين داخل غرف العناية المركزة 1035 شخصا، 362 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 175 ألفا و422 شخصا، ما يشكل 87% من إجمالي المصابين.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,681 مليون إصابة، بينهم أكثر من 516 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,850 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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