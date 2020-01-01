أحمد موسى: الإخوان هددوا "السيسي" بقتل الشعب (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية، كانت تستهدف القوات المسلحة، والتحكم فيها، موضحا أن الإخوان كانوا يرغبون في التحكم في القوات المسلحة، إلا أن هذا بعيد تمامًا عن المنال، خاصة وأن القوات المسلحة لا يستطيع أن يتحكم فيها أحد.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن الإخوان، جلسوا مع الرئيس السيسي عندما كان قائدًا عامًا للقوات المسلحة، لمدة ساعتين يهددون فيها بشكل واضح بقتل الشعب، مشيرًا إلى أن البيان الذي خرج من القوات المسلحة يوم 1 يونيو كان محمد مرسي، على علم به وليس سريًا، ووافق عليه مرسي.
   

وتابع الإعلامي أنه رغم الضغوط التي تعرضت لها القوات المسلحة، إلا أنها اختارت الانحياز للشعب وإرادتها بطرد جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن القوات المسلحة لم ولن ترضخ ونفذت أمر الشعب الذي خرج بالملايين للشوارع.

واختتم موسى، أن بيان القوات المسلحة، جاء نتيجة خروج ملايين المصريين للشوارع لرفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما كان صادمًا لهم بالأعداد المهولة التي خرجت لترفض تواجدهم في الحكم.

وفي وقت سابق، قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن عدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، سيفضي إلى العداء في المنطقة، حيث إن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.

وأكد وزير الخارجية، في كلمة له بجلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، أنه على مجلس الأمن الدولي العمل على الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وتابع وزير الخارجية، أن "الاتفاق العادل هو الأساس، والتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة ضرورة وليس خيارًا".

وأكد "شكري"، أن مصر أُخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير حقيقة، حول تمسك القاهرة باتفاقيات مع إثيوبيا قالوا إنها وقعت في عصر الاستعمار الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.

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