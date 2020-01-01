لامبارد يُعلن تشكيل تشيلسي ضد وست هام يونايتد

أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة فريق وست هام يونايتد في ديربي لندن بإطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.





وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-





حراسة المرمى : كيبا.





خط الدفاع : روديجير - ماركوس الونسو - ازبيلكوتا - كريستينسين.





خط الوسط : كوفاسيتش - كانتي - بوليسيتش - باركلي - ويليان.





خط الهجوم : تامي ابراهام.





يحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، فيما يأتي وست هام يونايتج في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.