أحمد موسى: 81 قتيلا بإثيوبيا في احتجاجات على مقتل مغني معارض

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا تشهد مظاهرات واحتجاجات كبيرة منذ يومان، احتجاجًا على مقتل مغني شاب في إثيوبيا، وهو معارض كبير للحكومة الإثيوبية.

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن إثيوبيا تشهد مظاهرات حاشدة واحتجاجات نتج عنها 81 قتيلًا وانفجارات، مع تطور الأحداث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجًا على مقتل مغني شاب.

وأضاف موسى، أن العدد حتى هذه اللحظات وصل إلى 81 قتيلًا، بينما الإعلام الإثيوبي الموالي للحكومة لا يتحدث عن هذه الأرقام، مشيرًا إلى أن جوهر محمد أحد أقطاب الإعلام في إثيوبيا رفض الاشتباكات التي حدثت في العاصمة أديس أبابا، وهو ما أدى لاعتقاله.

وتابع أن هناك بعض الإثيوبيين المعارضين في العاصمة البريطانية لندن، توجهوا إلى السفارة، وقام أحدهم بنزع العلم وإلقائه على الأرض ودهسه بالأقدام.

وشهدت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، احتجاجات وأحداث عنف كبيرة في العاصمة أديس أبابا ومنطقة أوروميا المحيطة بها، إثر اغتيال المغني الشاب وكاتب الأغاني الشهير هاشالو هونديسا بالرصاص، وأدت الحادثة أيضا إلى مقتل 59 مواطنًا.

وقال المتحدث باسم منطقة أوروميا غاتيتشو بالتشا إن الولاية "سجّلت نحو 50 وفاة" الثلاثاء، فيما أعلن حزب "مؤتمر أورومو الاتحادي" المعارض مقتل تسعة اشخاص الأربعاء في بلدة أمبو، الواقعة غرب العاصمة أديس أبابا.

وفي كلمة نقلها التلفزيون مساء الثلاثاء، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد قتل المغني بأنه "عمل شرير". وأضاف "إنها فعلة ارتكبها واستلهمها أعداء في الداخل والخارج لزعزعة سلامنا ومنعنا من تحقيق الأمور التي بدأناها".

وذكرت الشرطة أن هاشالو قُتل بالرصاص في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء الاثنين. وقال مفوض شرطة مدينة أديس أبابا جيتو أرجاو لوسائل الإعلام الرسمية إن الشرطة اعتقلت بعض المشتبه بهم، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.



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