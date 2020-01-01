بعد وصول الحالات إلى 170 ألف سنويًا.. تعرف على حملة "صحتنا في أسلوب حياتنا" في عهد السيسي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:20 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
منى صموئيل

أعلنت وزارة الصحة إن الدولة تنفق 3.2 مليار جنيه سنويًا على علاج الأمراض الناتجة عن التدخين، وأن المصريين يستهلكون 80 مليار سيجارة سنويًا، ما يجعل مصر تحتل المركز العاشر بين الدول الأكثر استخدامًا للتبغ، مشيرة إلى انخفاض سن المدخن ليصل إلى مرحلة الطفولة، فيبدأ من سن 9 سنوات للفتيان و11 سنة للفتيات.

لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة "صحتنا في أسلوب حياتنا" 15 مايو 2019، لتغيير العادات والمفاهيم الخاطئة المتعارف عليها بين الشعب والتي من شانها احداث أضرار عديدة، جاء ذلك بعد وصول أعداد حالات الوفاة في مصر إلى 170 ألف حالة سنويًا بسبب التدخين.

ما شملته الحملة

التوعية بالغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى حملة الاقلاع عن التدخين والتي انطلقت أولى فعاليتها في شهر أغسطس الماضي من خلال تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات الجمهورية كافة، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، وتوزيع منشورات التعريف بالمبادرة.


أماكن تواجد العيادات الخاصة بالمبادرة

مستشفيات الصدر وبعض مستشفيات الصحة النفسية المنتشرة بتلك المحافظات، والتي تعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة مساءً.

ما تقدمه العيادات

تقدم العيادات المعلومات والإرشادات للمواطنين التي توضح الأضرار الصحية للتدخين، والكشف على إصابات الرئة وتقديم العلاج من خلال عيادات الصدر، بالإضافة إلي تقديم الدعم النفسي الذي يساعدهم ويشجعهم على الاستمرار والمتابعة في الإقلاع عن التدخين وذلك من خلال عيادات الصحة النفسية

العيادات فى القاهرة

مستشفى العباسية للصحة النفسية، وحلوان للصحة والنفسية، ومصر الجديدة.

 الإسكندرية

توجد العيادات بمركز عباس حلمى ومستشفى المعمورة للصحة النفسية.

 

محافظات الدلتا

 مستشفيات بنها للصحة النفسية، والعزازى للصحة النفسية، وشبين للصحة النفسية، وطنطا للصحة النفسية، والدميرة للصحة النفسية.

 وجه قبلي

 مستشفيات المنيا للصحة النفسية، واسيوط للصحة النفسية، وأسوان للصحة النفسية.

فاعليات المبادرة

شملت مبادرة رئيس الجمهورية سيارات وحافلات متنقلة تحمل شعار المبادرة وتجوب المحافظات للترويج للمبادرة والتوعية بأضرار التدخين وأسلوب الغذاء الصحي، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، وكذلك توزيع منشورات التعريف بالمبادرة.

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