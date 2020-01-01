فحوصات طبية للاعبي النصر السعودي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
وكالات
خضع لاعبو فريق النصر السعودي لعدد من الفحوصات الطبية اليوم الأربعاء للاطمئنان عليهم في ظل الاستعدادات القوية لعودة مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صورا لعدد من اللاعبين أثناء خضوعهم للفحوصات الطبية وعلى رأسهم النجم النيجيري أحمد موسى.

يذكر أن نادي النصر بدأ استناف تدريباته تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا استعدادا لمعاودة بطولة الدوري فعالياتها في الرابع من أغسطس المقبل، بعدما توقفت منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري برصيد 45 نقطة، بفارق ست نقاط خلف الهلال (المتصدر)، قبل ثماني مراحل على نهاية المسابقة.

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