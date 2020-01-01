إيطاليا تسجل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن أرتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ليصل إلى 240760، بعد أن سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 187 حالة جديدة.

 

وأوضحت الصحة الإيطالية، عن تسجيل 21 حالة وفاة جديدة اليوم، ليبلغ إجمالي الوفيات في جميع أنحاء إيطاليا إلى 34788 حالة.

 

 وذكر البيان أن حالات الشفاء من العدوى ازداد عددها، منذ يوم الأمس، بـ 469 حالة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد 190717.

 

واعتبارا من اليوم، سمحت إيطاليا، بناء على قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بتنقل المواطنين من وإلى 14 دولة خارج منطقة شنغن، أما التنقل الحر مع بلدان المنطقة وكذلك بريطانيا، فيبقى ساريا منذ 3 يونيو الماضي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,681 مليون إصابة، بينهم أكثر من 516 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,850 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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