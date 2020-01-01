الصحة العالمية: هناك بعض الدول ما زالت تخوض معارك طويلة وصعبة لمكافحة فيروس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر

أوضحت منظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحفية بمقر المنظمة اليوم الأربعاء، أن هناك دول لم تستطع مكافحة فيروس كورونا المستجد، برغم استخدامها لكل الآليات المتاحه لها، وما زال الفيروس يواصل الانتشار وتجد تلك البلدان الصعوبة في التغلب على الجائحة.

 

  وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "بعض الدول.. اتبعت نهجا يفتقر للتكامل..هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب".

 

وأُصيب ما يزيد على 10.5 مليون شخص وفقد ما يتجاوز نصف مليون شخص آخرين حياتهم في أنحاء العالم بسبب مرض كوفيد-19 منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

 

وقال خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان في نفس المؤتمر الصحفي إن المنظمة تعتزم إرسال خبيرين اثنين من مقرها للانضمام إلى فريقها في الصين لتحديد نطاق مهمة تبحث في أصل فيروس كورونا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,681 مليون إصابة، بينهم أكثر من 516 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,850 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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