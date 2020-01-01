وزير القوى العاملة: 30 يونيو أصبح أعظم الأيام في تاريخ مصر (فيديو)













وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.



وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أول أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.



وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.



قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن 30 يونيو 2013 أصبح من أعظم الأيام في تاريخ مصر، معلقًا: "ميحسش بده إلا إللي عاش ما حدث قبل هذا التاريخ، وإللي لمسه وكان في قلب الأحداث".وأضاف "سعفان"، خلال لقاء خاص عبر "زوم"، مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الجماعة كانت تحاول أن تتملك كل أطراف الدولة المصرية من أجهزة تنفيذية ووزارات، احتلال شبه كامل؛ حتى تتمكن أن تلقي بكل قوتها على هذا الوطن وتنهيه نهاية وفقًا لما تريده.وأكد أن ثورة 30 يونيو والرئيس السيسي جاء بإرادة شعبية حتى يزيح هذا الكابوس من مصر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بدأت تخطو خطوات واسعة ووثقة كي يكون لها مكانة بين دول العالم منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.