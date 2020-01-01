مستشار رئيس البرلمان الليبي: اليونان وافقت على فتح قنصلية في بنغازي

وأوضح "صافي"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن اليونان وافقت على فتح قنصلية في بنغازي.

وأشار إلى أن وزير الخارجية اليوناني أكد خلال زيارته لطبرق دعم بلاده الكامل للمبادرة المصرية بشأن الأزمة الليبية.

ووصل وزير الخارجية اليوناني إلى مدينة بنغازي في شرق ليبيا اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الليبيين.





ذكرت بوابة أفريقيا الاخبارية، اليوم، أن مصدرا بوزارة خارجية الحكومة الليبية "المؤقتة" في شرق ليبيا، أكد أن دندياس، سيلتقي وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، وعدد من المسؤولين بالحكومة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في ضوء آخر المستجدات، وفي ظل تنامي التدخل التركي في الشأن الليبي، وتأثيراته على منطقة حوض المتوسط.





وكان وزير الخارجية اليوناني، قد زار تونس يوم الاثنين والتقى المسؤولين فيها، وأكد خلال الزيارة رفض بلاده أي تدخل أجنبي في ليبيا، لا سيما التدخل التركي.