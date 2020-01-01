توضح هام من "التضامن" بشأن عطل موقع الاستعلام عن العلاوات الخمسة



واستكمل أن خدمة الاستعلام هي خدمة مستحدثة ولا تؤثر على الإطلاق على أصحاب المعاشات، خاصة وأن مستحقاتهم في العلاوات متاحة للجميع، مشيرًا إلى أن الخط الساخن يعمل بكفاءة خاصة وأن هناك 10 مليون شخصًا من أصحاب المعاشات وبالتالي هناك ضغط كبير على هذا الخط.



ويواصل موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، استقبال طلبات أصحاب المعاشات للاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم، بالتوزاى مع بدء صرف معاشات يوليو اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث تم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة.



كانت هيئة التأمينات قد أكدت أنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيةnosi.gov.eg، وكتابة الرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة عقب تفعيل موقع الهيئة.



كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من اليوم الأربعاء وأيضًا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التى من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو 2020 فى إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يوليو، هو موعد صرف المعاشات.وقال "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن اليوم هو موعد صرف المعاشات بنسبة زيادة 14 %، وصرف المعاشات بالبريد على فئات متفاوتة من الحد الأدنى للأقصى، موضحًا أن الدولة تمسكت بزيادة الأجور والمعاشات رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أن الموقع دخل عليه 950 ألف شخصًا، وهو ما تسبب في عطل، إلا أن وزارة الاتصالات تداركت هذا الخطأ التقني، وسرعة البيانات تزيد والأمور تتحسن، مضيفًا أن الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي يعمل بشكل طبيعي.