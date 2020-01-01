توضح هام من "التضامن" بشأن عطل موقع الاستعلام عن العلاوات الخمسة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يوليو، هو موعد صرف المعاشات.

وقال "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن اليوم هو موعد صرف المعاشات بنسبة زيادة 14 %، وصرف المعاشات بالبريد على فئات متفاوتة من الحد الأدنى للأقصى، موضحًا أن الدولة تمسكت بزيادة الأجور والمعاشات رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أن الموقع دخل عليه 950 ألف شخصًا، وهو ما تسبب في عطل، إلا أن وزارة الاتصالات تداركت هذا الخطأ التقني، وسرعة البيانات تزيد والأمور تتحسن، مضيفًا أن الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي يعمل بشكل طبيعي.

واستكمل أن خدمة الاستعلام هي خدمة مستحدثة ولا تؤثر على الإطلاق على أصحاب المعاشات، خاصة وأن مستحقاتهم في العلاوات متاحة للجميع، مشيرًا إلى أن الخط الساخن يعمل بكفاءة خاصة وأن هناك 10 مليون شخصًا من أصحاب المعاشات وبالتالي هناك ضغط كبير على هذا الخط.

ويواصل موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، استقبال طلبات أصحاب المعاشات للاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم، بالتوزاى مع بدء صرف معاشات يوليو اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث تم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة.

كانت هيئة التأمينات قد أكدت أنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيةnosi.gov.eg، وكتابة الرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة عقب تفعيل موقع الهيئة.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من اليوم الأربعاء وأيضًا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التى من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو 2020 فى إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع الاستعلام المستحقين للعلاوات الخمسة الاستعلام عن العلاوات الخمس

أخبار تهمك

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ أقل من ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 4 ساعات

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ حوالي 6 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 22 ساعة

بعد إعلان أمريكا شراء 90% من مخزون ريمديسيفير.. "إيفا فارما" تفجر مفاجأة بشأن التصدير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

المواعيد والطريقة.. خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

رابط وطريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

التضامن: 60 مليار جنيه لأصحاب المعاشات هذا العام (فيديو)

بعد عودة الموقع للعمل.. استعلم عن أحقيتك في العلاوات الخمسة

بالخطوات.. اعرف الآن طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات ومواعيد الصرف عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم التامينى.. ننشر الشروط المطلوبة ورابط nosi.gov.eg لمعرفة قيمة الزيادة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

06:24 م

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

04:11 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن