"اتخانق معاها".. شاب يقتل زوجة شقيقة في منشأة القناطر

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على المتهم بقتل زوجة شقيقه، بطعنات متفرقة بالجسد، إثر وقوع مشادة كلامية بينهما، بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمقتل سيدة داخل منزلها إثر وقوع مشادة كلامية بينها وشقيق زوجها بنطاق المركز.





كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل سيدة بطعنات متفرقة بالجسد على يد شقيق زوجها أربعيني العمر، إثر وقوع مشادة كلامية بينهما.





وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



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مفاجآت جديدة كشفها محمد عبد العال عم الطفلة فجر، ضحية علاقة والدتها الغير شرعية بمنطقة الطالبية، قائلا في حديثه مع "الفجر": أخويا أسامة، مندوب مبيعات أربعيني العمر، متزوج "عبير" الأربعينية العمر أيضا، منذ أكثر من 20 سنة، ولديه (ولد وبنت)، محمود عمره 19 سنة، وفجر عمرها 12 سنة، وكانوا يقيموا داخل شقة بمنطقة المعتمدية، بحي بولاق الدكرور، بالقرب من منزل أهليتهما، ومنذ حوالي 16 يوما، إنتقلوا إلى السكن في شقة آخري بمنطقة العروبة، بحي الهرم، لرغبة والدة فجر.





كانت بتصلي وتقرأ القرآن





وأضاف عم الطفلة "فجر": عبير كانت على طول بتصلي وتقرأ القرآن، والخلافات بينها وبين زوجها كأي زوجين، وأغلبها بسبب الماديات، مشيرا: إحنا نعرف عشيقها "عيد"، سباك خمسيني العمر، كان يذهب إليها في منزلها لإصلاح أعمال السباكة، مبينا بأن "عيد" ليس لديه أولاد لعدم قدرته على الخلفة.





وأوضح عم فجر: أن "عبير" لديها 3 إخوات شباب أحدهما توفي العام الماضي، والآخرين أحدهما مهندس والآخر يعمل بالقوات المسلحة، وشقيقتان.. مشيرا إلى أنها عرفت "عيد" على أسرتها بدعوي أنه روحاني يعالجهم بالقرآن، وكانت على علاقة غير شرعية به منذ حوالي سنتين، بدعوي علاجها وإشتري لها هدايا وذهب، وهي أعطت له مبلغ 35 ألف بعد خدعها بقدرته على توفير شقة لها بالإسكان.





يوم الجريمة





وعن يوم الجريمة "فجر"، صباح الأحد الماضي لمقابلة عشيق والدتها لإستلام هاتف محمول جديد إشتراه لها، كعادته للخروج للتنزه معه رفقة شقيقها، لكنه خطفها بمساعدة صديقه، وتوجه بها إلى مخزن مهجور، بمنطقة فيصل، للإتصال بوالدها وإبلاغه بخطفها وطلب فدية 50 ألف جنيه، ليحضر ويدفع الفدية ويقتله.."أخويا اللي كان مقصود يتقتل"، مستطردا أنه بعد خطف "فجر"، والإعتداء عليها، وحرقها قطع جثتها ووضعها داخل خزان مياة به مادة كاوية "بوتاس".





أصحابها بالعقار سكنها الجديد، بمنطقة العروبة، قرروا بأنها أخبرتهم يوم الواقعة، بأنها ستقابل خالها عند ترعة المريوطية.. "رايحة أقابل خالو أخد منه الموبايل الجديد"،





وبمحاولات عدة للإتصال بالعشيق للتوصل إلى مكان "فجر"، بعد إغلاق هاتفه المحول 3 أيام، وعند فتحه هاتفه المحمول، طلب العم والأب من "محمود" شقيق الطفلة، إجراء مكالمة هاتفية بـ"عيد" لمقابلته وإستدراجه، وبالفعل تم إستدراجه لمقابلته أعلى الطريق الدائري، بعد إخبارهم بأنه كان مصاب وتم حجزه بمستشفي القصر العيني طوال الـ3 أيام، ثم إصطحبوه إلى ديوان قسم شرطة الطالبية.





وقالت عبير لزوجها وأسرتها، إنها كانت على علاقة غير شرعية بالسباك، منذ حوالي عامين بدعوي علاجها.. "كان بيخلي الجن يكتفني علشان العلاقة، وصورني صور وفيديوهات جنسية، خلال علاقتنا، هددني بها عند طلبي إنهاء العلاقة، علشان كده طلبت ننقل من الشقة ونروح نسكن في شقة جديدة"، ولدي سؤالها عن عدم إخبارها لأسرتها وزوجها عن علاقتهما.. قال لهم: "خوفت عليكم منه".





وقال العشيق "عيد" لهم: أنا خطفت البنت علشان أسجلها وهي مخطوفة، وأطلب فدية 50 ألف جنيه من والدها، علشان أستدرجه وأقتله، وأعطي الـ50 ألف لصاحبي بعد قتله"، متابعا لما روحنا شقته لقينا صورها عنده، والأدوات اللي قتل بيها "فجر".





وإختتم عم فجر حديثه: حسبي الله ونعم الوكيل فيها، أخويا كان بيشتغل 16 ساعة مندوب مبيعات علشان يوفرهم مصاريف البيت، ومراته كانت بتخونه مع سباك، أكبر منه، وسمعته وحشة في المنطقة، عمرنا ما عملنا مشاكل، فضحتنا في الآخر، كانت مصابة بالكورونا وأخويا اللي كان بيراعيها، ربنا ينتقم منها خسرت دنيتها وبيتها وعيالها.





تفاصيل الواقعة



