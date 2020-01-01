تفاصيل جديدة حول الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحل المتوسط (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
أكد الأستاذ حمدي عبد العزيز، المستشار الإعلامي لوزارة البترول، أن كشف الغاز الجديد يقع في منطقة امتياز شمال الحماد بالبحر المتوسط.

وقال "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء إنه تم اكتشاف غاز جديد للغاز الطبيعي، بموجب اتفاقية لشركة إيني، حيث تم حفر بير استكشافي للتأكد من وجود غاز من عدمه، وتم التوفيق فيه بالفعل، مشيرًا إلى أن أهمية هذا الكشف وجود حقلين ينتجوا بالفعل منذ العام الماضي.

وأضاف أنه من خلال التنسيق مع قطاع البترول يتم وضع خطط التنيمة، سيعود بالفائدة الكبيرة على خطط الإنتاج، موضحًا أن هذا التكوين الجيولوجي اسمه أبو ماضي، ووجدوا عمود غاز فالبتالي سيتم عملية التنقيب لتحديد حجم الاحتياطي وحجم الانتاج الأولي.

وتابع المستشار الإعلامي لوزارة البترول أن الكشف التجاري للذهب أعلنته شركة مصرية، حيث وجدوا الاحتياطي للكشف أكثر من مليون أوقية، وأيضًا نسبة استخلاص الذهب مرتفعة بنسبة 95 %.

   


كان قد المتحدث باسم وزارة البترول، في وقت سابق، أن منطقة جنوب خليج السويس ما زالت قابلة لاستخراج كميات من البترول.

وقال "حمدي"، إن هذه الاكتشافات مهما كان حجمها سواء كانت كبيرة أو صغيرة تقوم بزيادة الإنتاج بشكل مستمر، مبينا أن الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء الأجانب تحتم عليهم الإعلان عن أي اكتشافات بترولية تتم وعرض نتائجها على الوزارة.


وتابع "تعوض التناقص والفاقد الطبيعي الموجود، إن الاكتشافات البترولية رزق من الله عز وجل، لافتا إلى أن الوزارة لكي تحقق اكتشافات لا بد من عمل مزايدات واتفاقات مع شركاء أجانب للبحث في مناطق محددة عن البترول أو الغاز".

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